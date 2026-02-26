千葉ロッテ、ソト内野手着用「キャプテンマーク」のデザイン発表 外国人選手のチームキャプテンは28年ぶり
千葉ロッテマリーンズは、2026シーズンよりチームキャプテンに就任したネフタリ・ソト内野手の着用ユニホームに入るキャプテンマークのデザインを発表した。
【写真】似てる？木村投手を含む“『コアラのマーチ』風キャラクター化”された選手のデザイン
のについては、1月30日にキャプテン就任が発表されたソト選手。外国人選手がチームキャプテンを務めるのは、1998年のフリオ・フランコ内野手以来28年ぶりとなる。ソト選手が自ら監修したキャプテンマークは、ソト選手の出身地の「プエルトリコ国旗」をモチーフにCaptainの頭文字「C」と融合したデザインとなっており、マークはユニホームの右袖部分に掲出される。キャプテンマークが入ったユニホームは、開幕戦となる3月27日の埼玉西武ライオンズ戦(千葉・ZOZOマリンスタジアム／午後6：30試合開始)から着用予定となっている。
また、マリーンズストアにてキャプテンマーク単体（ワッペン）の販売を予定している。
■ネフタリ・ソト内野手 コメント
「キャプテンを務めることは、私自身にとっても、プエルトリコで自分を応援してくれる人々にとっても非常に重要な意味を持ちます。そしてこのキャプテンマークは、私のルーツや故郷と、このチームにおける私の役割という、2つの要素を結びつけるものです。このチームを代表し、そして私の祖国を代表する機会として、大きな誇りを持ってプレーしていきます」
