歌手の田原俊彦（64）が26日、都内で「2026年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」に出席し、週刊誌報道に言及した。

先月に一部週刊誌が田原と30代女性のトライブデートを報道。記者から追及されると「そうなんですか？あれはうちの次女ですね」と、とぼけ顔。そして「たくさんネタはあるらしいですよ。僕はいろんな方と食事するしカフェ（お茶）するし、ちょいちょい撮られるんですけど、あれは次女だと。それで今後ごまかそうかなと思います。よろしく！」とはぐらかしていた。

発表会では若さの秘訣（ひけつ）を問われるシーンもあり、これには「エロですね」と即答。「これがなくなったらダメでしょう」と曇りなき眼で訴えた。芸能界の第一線で今なお活躍を続ける先輩たちに刺激を受けているといい「まだまだ僕もいけるなって自信にも励みにもなるし。デビューした時は10年もつかなって自分でも思った。コツコツやってきた結果もあるでしょうけど、応援してくれるファンの方がいて今日がある」と47年間の歩みをかみしめていた。

還暦を過ぎ、昨年には初孫が誕生。娘の田原加奈子と俳優の高良健吾夫妻からは、現役を続ける“トシちゃん”を見てどんな反応があるのかと問われると、「まったくないですね（笑い）」と苦笑していた。