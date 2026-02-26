『今際の国のアリス』三吉彩花、韓国で“爆食い”　Netflixグルメ番組の新シーズンでソン・シギョンも仰天

Netflixのバラエティ番組『隣の国のグルメイト』が、シーズン5として帰ってくる。

制作会社のスタジオMODAKは2月26日、公式SNSを通じて『隣の国のグルメイト』シーズン5の予告映像を初公開した。

予告映像には、韓国を代表する美食家で、『千鳥の鬼レンチャン』への出演でも話題になった歌手ソン・シギョンと、新たな“グルメイト”として女優の三吉彩花が登場した。

三吉彩花は、日本のトップモデルであり、Netflixのヒット作『今際の国のアリス』で“アン”役を演じ、グローバル視聴者から愛された女優だ。演技力とスター性を兼ね備えた三吉彩花が、今回は『隣の国のグルメイト』を通じて新たな魅力を披露する。

公開された予告映像には、ソン・シギョンと三吉彩花による“日韓グルメデート”の様子が収められている。

三吉彩花は「おいしい食べ物はあきらめられないじゃないですか」と語りながら、ひと口サイズの試食はもちろん、ソン・シギョンよりも多く食べる姿を見せ、並外れた食欲を披露した。これに対しソン・シギョンは「三吉さんはフードファイターだね」と驚きを隠せなかった。

（画像＝Netflix）『隣の国のグルメイト』シーズン5予告映像

三吉彩花の並々ならぬ“韓国愛”ものぞく。これまでに50回以上韓国を訪れているという彼女は、最もおいしかった料理として、カンジャンセウ（エビの醤油漬け）、チョングッチャン（納豆に似た発酵スープ）、スンデ（韓国風ソーセージ）、コムタン（牛骨スープ）などを挙げた。

意外な好みはもちろん、韓国料理や韓国語への深い理解も目を引く。自然に使いこなす韓国語の発音に、ソン・シギョンが「発音、めちゃくちゃいいよね」と感嘆する場面もあった。

さらに、三吉彩花は日本の飲食店で思わず「サジャンニム（店長さん）」と呼んでしまい、慌てる姿を見せるなど、ギャップのある魅力も披露。料理を前にした豊かな表情や率直なリアクション、そしてソン・シギョンとの愉快なケミストリーが、予告映像の時点ですでに期待を高めている。

ソン・シギョンと三吉彩花が共演する日韓グルメデートは、3月12日にNetflixで配信される『隣の国のグルメイト』シーズン5で確認できる。