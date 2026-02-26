外国馬で２０年ぶりにジャパンカップ制したカランダガンにＪＲＡ賞特別賞…ザラ王女「日本のファンにも感謝」

国際競馬統括機関連盟が、昨年行われた世界のＧＩで最もレベルが高かったと評価した英チャンピオンＳとジャパンカップ（ＪＣ）を制覇し、同連盟の年間最優秀競走馬に選ばれたカランダガン（仏、セン（せん）５歳）に対し、外国馬として初めてＪＲＡ（日本中央競馬会）賞の特別賞が贈られた。

１月２６日に都内で開かれた授賞式には馬主アガ・カーン・スタッズのザラ王女も臨席し、「大変名誉なこと。日本のファンにも感謝したい」と謝辞を述べた。

カランダガンは欧州の強豪がそろったチャンピオンＳで勝利し、ＪＣでも鋭い末脚を発揮して外国馬では２０年ぶりの優勝を果たした。このレースでアーモンドアイが持っていた芝２４００メートルのＪＲＡレコードを０秒３更新し、日本のファンにも鮮烈な印象を残した。

アガ・カーン・スタッズを率いてきた世界的馬主のアガ・カーン４世が昨年２月、８８歳で死去。娘のザラ王女が競馬事業を継承すると、昨年の凱旋（がいせん）門賞（仏ＧＩ）をダリズ（牡（おす）４歳）が制するなど、赤い飾りが付いた伝統の緑の勝負服が世界の大舞台で躍動した。

カランダガンの今年初戦は、日本からも有力馬が参戦予定のドバイシーマクラシック（ＧＩ、３月２８日・アラブ首長国連邦）になる見通しで、その後は欧州の主要レースを転戦する予定だ。ザラ王女は「ＪＣはシーズン終盤に行われるので、今年は走るかどうかわからない」と語ったが、ＪＣを連覇すれば外国馬で初の快挙となる。（下山博之）