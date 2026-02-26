ビスキュイテリエ ブルトンヌの桜スイーツ登場♡春限定焼き菓子

フランス・ブルターニュの味わいを楽しめる焼き菓子専門店ビスキュイテリエ ブルトンヌから、春限定の桜スイーツが登場します。桜のやさしい香りにベリーの酸味を重ねた華やかな味わいは、春のティータイムにぴったり。焼き立てならではの香ばしさや食感を楽しめる商品も揃い、この季節だけの特別な美味しさを満喫できます♡

桜香るプティ・クグロフ

プティ・クグロフ〈桜〉



価格：1,890円

桜の香りがやさしく広がる春限定のプティ・クグロフ。クランベリー入りの軽やかな生地に、桜風味のチョココーティングを重ねた華やかな一品です。

甘酸っぱいクランベリーやフランボワーズに加え、キルシュの香りがアクセントとなり、上品な味わいに仕上げられています。春のティータイムを彩る贅沢な焼き菓子です。

販売期間：3月1日(日)～3月31日(火)

※オンラインショップは2月16日(月)12:00頃～先行予約開始

焼き立て桜の焼き菓子

ガトー・ナンテ〈桜クランベリー〉



価格：443円

発酵バターとアーモンドが香る生地にクランベリーを合わせ、桜風味のアイシングを重ねた焼き菓子。淡い桜色の見た目も春らしい可愛らしさです。

販売期間：3月1日(日)～4月14日(火)

桜のガレット



価格：411円

桜のアイシングと桜の塩漬けを飾った春仕様のガレット・ブルトンヌ。発酵バターのコクとラム酒の豊かな風味に、桜の香りがやさしく重なります。

販売期間：3月15日(日)～4月14日(火)

マドレーヌ〈桜〉



価格：303円

桜の香りを閉じ込めた華やかなマドレーヌ。桜の塩漬けのほんのりした塩味がアクセントとなり、紅茶や日本茶とも相性よく楽しめます。

販売期間：4月1日(水)～4月14日(火)

※こちらの3種は焼き立て商品のためオンラインショップでの販売はございません

春のティータイムに桜の香りを

ビスキュイテリエ ブルトンヌの桜スイーツは、桜の上品な香りと発酵バターの豊かな風味が重なり合う、この季節ならではの味わいが魅力です。

見た目も華やかで、ちょっとした手土産や自分へのご褒美にもぴったり。春の訪れを感じる焼き菓子とともに、心ほどけるティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♪