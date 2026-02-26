ペアを組んで7年、オリンピックの大舞台で頂点に立ったりくりゅうペア。その積み重ねてきた道のりでの2人の変化を語りました。

ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペアで日本史上初の金メダルの快挙をとげた三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。26日に所属の木下グループ本社を訪問しました。

記者から「ペアを組んだ当初から成長した、変化したところ」を聞かれたりくりゅうペア。三浦選手は「木原選手は普段の試合でも7年間心のサポートをして頂けたんですけど、ケガを経験して反対に弱さを見せてもらえるようになったのでよりコミュニケーションもとりやすくなった。全ての経験が今の信頼関係につながる」と回答。

木原選手も「以前までだと僕がひっぱらないといけない。僕がしっかりしていないといけない。りくちゃんを引っ張るんだという気持ちが大きかったが、7年一緒に組んできて、りくちゃんが強くなって、逆に僕をひっぱってくれる支えてくれる、心をもう一度戦えるようにしてくれる」としみじみ語ります。

今大会ではショートプログラムでリフトの演技失敗で下を向いた木原選手。「まだ試合が終わっていないのにぽろぽろ泣いてしまう龍一くんっていうのは、本当に競技人生で初めてだった」と三浦選手が語るほど大舞台での失敗に気持ちが沈んでいたそうです。それでも懸命に支え続けた三浦選手。その甲斐もありフリースケーティングで完璧な演技をみせ金メダルに輝きました。

木原選手は「真の意味で最高のチームになったのかと積み重ねて思いました」と語りました。