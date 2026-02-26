埼玉県飯能市の住宅で２０２２年１２月、夫婦と長女の３人が殺害された事件で、殺人罪などに問われた斎藤淳被告（４３）の裁判員裁判の公判が２６日、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）であった。

検察側は論告で「被告が犯人だということに疑いはない」と強調。「３人を殺害した結果は重い。事件当時、責任能力が著しく低下していたとは言えない」として死刑を求刑した。

起訴状では、斎藤被告は２２年１２月２５日朝、飯能市の住宅で、住人で米国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん（当時６９歳）と妻の森田泉さん（当時６８歳）、長女の森田・ソフィアナ・恵さん（当時３２歳）を斧（おの）で切りつけて殺害したなどとしている。

被告が統合失調症に近い症状を持っていたことに争いはなく、争点は被告が殺害に関与したかどうかの「犯人性」と、善悪を判断する刑事責任能力の有無だ。被告は起訴事実を否認しており、弁護側は「犯人だったとしても、当時は心神喪失で責任能力はない」として無罪を訴えている。

検察側はこれまでの公判で、被告が何らかの事情で被害者に報復感情を抱き、事件の約１か月前に量販店で斧を購入したと説明。殺害を裏付ける証拠として〈１〉ビショップさん方の防犯カメラにビショップさんらを襲う様子が残されている〈２〉被告の自宅から見つかった斧や衣服にビショップさんらの血痕がついている――などを示していた。

責任能力を巡り、被告の精神鑑定を担当した医師は公判で、被告の症状として長期間の思い込みや感情の乏しさなどを挙げ、「被告の症状が自身の行為を正当化する要因になっている」と証言。「法律的な善悪の判断はついていたと思う」と述べていた。

一方、被告は被告人質問で「事件当時は家で寝ていた」「被害者と面識もない」などと語っていた。自宅で見つかった斧については「なぜあったのかわからない」と述べ、購入も否定していた。