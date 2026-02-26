「私ね、それ、いらないと思う」



【写真】なんと！空き地で「初心者マーク」を見つけた

そんな飼い主さんの切実なツッコミとともに投稿された写真が、Xで話題を呼んでいます。写っているのは、ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリアの「タオ」くん（生後11カ月・男の子）。タオくんが誇らしげに口にくわえているのは、なんと車の「初心者マーク」です。



お散歩中、空き地で見つけたこの“落とし物”。本人は「いいもの見つけた！」と言わんばかりの得意顔で走り出します。



真っ白な毛並みに黄色と緑のマークが鮮やかに映え、アイキャッチ効果も抜群。これなら安全に散歩できそうです。この投稿には8,600件超の“いいね”が集まり、「本人的にはまだ初心者ということかな」など、多くの反響が寄せられています。Xユーザーのタオさん（@tao_westie）にお話を伺いました。



「見つけた！」 飼い主を振り返りつつ自宅まで疾走

ーー撮影時の状況を教えてください。



「お散歩中に変わったものを見つけると運んで持ち帰るのは、うちに来て散歩に慣れた頃からの習慣です。これまでに拾ってきたものは、捨てられたカラーボールやペットボトル、飛んできた紙袋など。その日はいつも通らない道を進み、たまたま空き地に入りました。刈られた草の上に初心者マークが捨てられていました。最初は気付いていなかったタオも、私が何気なく手に取った瞬間、『新しいおもちゃをもらった！』と言わんばかりに奪い取って疾走。ときどき落としては拾って、また走る…を繰り返し、自宅までの200〜300メートルを走り続けました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「『絶対いらない！ 絶対いらない！』と叫びながら走りました（笑）。ときどき、付いてきているか振り返って確認しながら初心者マークを運ぶ姿がかわいかったです。家の中まで持ち帰る勢いだったため庭へ誘導し、おやつと交換してようやく口から離しました。初心者マークは今も庭に置いてあり、ときどきタオが拾っては千切っています（笑）」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「帰宅後はサークルに戻ってまったり。それから、お散歩後の朝ごはんを食べて、大好物のヤギミルクを飲み、窓の外をのんびりと眺めていました」



ーーふだん、どのような性格の子ですか。



「とにかくやんちゃでにぎやかな子です。人間を含むありとあらゆる生き物が大好きで、遊び好きの甘えん坊。散歩中に人を見つければ立ち止まって待ち伏せし、犬を見れば駆け寄って遊びたがり、小鳥を見つければ全力で追いかけます。そのせいか動物病院へ行くのも大好き。呼ばれてもいないのに診察室や受付に入ろうとし、待合室の飼い主さんに遊んでとアピールし、よそのわんちゃんにじゃれつき、猫やうさぎにもきちんとごあいさつ。病院へ行くたび、毎回ほかの飼い主さんに笑われています」



リプライ欄には、タオくんの微笑ましい「戦利品」に「初心者なんだワン」「もう少しで初心者卒業ですね」「本人的にはまだ初心者！ということかな」「大変だったのにあっという間の赤ちゃん期」など、クスッとする声が寄せられています。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）