【ドローン墜落】鳥がぶつかってきた"その瞬間"！羽を広げ目を見開きながら... 約１０万円のドローンが壊れても撮影者は「鳥にけががありませんように」
衝撃の瞬間をカメラが捉えていました。 上空から滝を撮影しようとしていたドローンが急に落下…墜落した原因になったのは、鋭い目でぶつかってきた１羽の鳥でした。
しっかりとドローンを見据えながら衝突！
これまで全国６０００もの滝を巡ってきた撮影者のえだ２さん。この日も滋賀県甲賀市を訪れ、ドローンを使って滝を撮影していました。
ドローンは滝を撮影した後、ゆっくりと上昇。さらに上空から滝を撮ろうとしたその時、突然映像が乱れます。
映像を止めて確認すると、映っていたのは羽を大きく広げた１羽の鳥。足の爪を向けて、しっかりとドローンを見据えながらぶつかってきました。姿が見えてから１秒ほどの出来事でした。
すぐには鳥とはわからず…帰宅後に映像を確認して驚き
撮影したえだ２さんによりますと、「コントローラーの画面に茶色の物が急に現れた」ということで、すぐには鳥だとはわからなかったということです。
その後、普段とは違うプロペラ音が聞こえ、ドローンは落下。帰宅後に動画を確認した際に、鳥がぶつかったことがわかったといいます。
えだ２さんはＭＢＳの取材に、「すごい絵が撮れたと何度も見返しました。でも鳥は怪我をしていないかも気になりました」と話しています。
壊れたドローンは約１０万円 もうぶつからないようにと秘策
約１０万円のドローンは壊れてしまいましたが、「最後にいい仕事をした」とねぎらったというえだ２さん。同時に鳥に対しては、「けががありませんように」と祈っているということです。
もう鳥がぶつからないようにと、新たに購入したドローンには１００円ショップで買ったキラキラのシールを貼ったと教えてくれました。