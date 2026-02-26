衝撃の瞬間をカメラが捉えていました。 上空から滝を撮影しようとしていたドローンが急に落下…墜落した原因になったのは、鋭い目でぶつかってきた１羽の鳥でした。

しっかりとドローンを見据えながら衝突！

これまで全国６０００もの滝を巡ってきた撮影者のえだ２さん。この日も滋賀県甲賀市を訪れ、ドローンを使って滝を撮影していました。

ドローンは滝を撮影した後、ゆっくりと上昇。さらに上空から滝を撮ろうとしたその時、突然映像が乱れます。

映像を止めて確認すると、映っていたのは羽を大きく広げた１羽の鳥。足の爪を向けて、しっかりとドローンを見据えながらぶつかってきました。姿が見えてから１秒ほどの出来事でした。

すぐには鳥とはわからず…帰宅後に映像を確認して驚き

撮影したえだ２さんによりますと、「コントローラーの画面に茶色の物が急に現れた」ということで、すぐには鳥だとはわからなかったということです。

その後、普段とは違うプロペラ音が聞こえ、ドローンは落下。帰宅後に動画を確認した際に、鳥がぶつかったことがわかったといいます。

えだ２さんはＭＢＳの取材に、「すごい絵が撮れたと何度も見返しました。でも鳥は怪我をしていないかも気になりました」と話しています。

壊れたドローンは約１０万円 もうぶつからないようにと秘策

約１０万円のドローンは壊れてしまいましたが、「最後にいい仕事をした」とねぎらったというえだ２さん。同時に鳥に対しては、「けががありませんように」と祈っているということです。

もう鳥がぶつからないようにと、新たに購入したドローンには１００円ショップで買ったキラキラのシールを貼ったと教えてくれました。