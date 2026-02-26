¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·èÀ©¤¹¡¡ÂçÆ£º»·î¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡¡¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤â¡Ö¤Þ¤À¥Ù¥¹¥È4°Ê¾å¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¼¡Àï¾¡Íø¤Ø°Õµ¤¹þ¤à¡Ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ó
¡þÂîµå 2026¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(2·î19Æü¡Á3·î1Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¥é¥ê¡¼Àï¤Ç¤¤¤¤·Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ê¤É¤Ç¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Þ¤ÇÏ¢¼è¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3¥²¡¼¥à¤Ç¤âÄ¥ËÜÁª¼ê¤ÏÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ª»Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¥²¡¼¥à¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Ç¤ÏÂçÆ£Áª¼ê¤ÎÇ´¤ê¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬¥é¥ê¡¼¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤ÁÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤âÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÂçÆ£Áª¼ê¤Ë3-0(11-7¡¢11-8¡¢11-9)¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÄ¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡Öº£Æü¤ÎºîÀï¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¬¤ò¤Ä¤«¤Ã¤ÆÂ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆ°¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾¡Íø¤ÎÍ×°ø¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¥Ù¥¹¥È4°Ê¾å¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤â¶¯¤¤Áê¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£