警察庁「少年非行」「子供の性被害」最新データを公表 児童買春事犯等は3年連続増・過去10年で最多【検挙件数】
警察庁は「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」を取りまとめ、26日に公表した。
【画像】「児童買春事犯等」検挙件数の推移、「児童ポルノ事犯」検挙件数・人員被害児童の推移
それによると、刑法犯少年の検挙人員は4年連続で増加し、匿名・流動型犯罪グループによるものとみられる資金獲得犯罪の検挙人員のうち、詐欺の約1割、強盗の約4割が少年だった。
児童買春事犯等の検挙件数は、不同意性交等及び不同意わいせつの件数増加により、3年連続で増加し、過去10年で最多となった。SNSに起因する事犯の被害児童数が高水準で推移しているとし、生成AIなどの事案についても言及した。
■児童売春事犯等 検挙件数（令和7年）4858件
・不同意わいせつ（児童が主たる被害者）2239件
・不同意性交等（児童が主たる被害者）1588件
・児童買春 331件
・淫行させる行為（児童福祉法）59件
・みだらな性行為等（青少年保護育成条例）641件
