『ビヒダス』大容量プレーンタイプ17年ぶりの新商品 腸内環境とお腹の脂肪に効く2種類のビフィズス菌入り「ブランドを次の成長領域につなぐ」

『ビヒダス』大容量プレーンタイプ17年ぶりの新商品 腸内環境とお腹の脂肪に効く2種類のビフィズス菌入り「ブランドを次の成長領域につなぐ」