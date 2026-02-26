Åì¾Ú¡¢ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·5Ëü8753±ß¡¡AI´üÂÔ¡¢ÊÆ³ô¹âÄÉ¤¤É÷
¡¡26Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬3ÆüÂ³¿¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ170±ß27Á¬¹â¤Î5Ëü8753±ß39Á¬¤Ç¡¢ºÇ¹âÃÍ¤òÏ¢Æü¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¤Ï°ì»þ700±ßÄ¶¾å¾º¤·¡¢½é¤á¤Æ5Ëü9000±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤äÁ°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¹â¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï37.18¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3880.34¡£TOPIX¤â¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½ÐÍè¹â¤Ï26²¯1312Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Á°Æü¤Ë¹¥·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢AI¸þ¤±¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤ËÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î°ì³Ñ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í²¼Íî¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â´ðÄ´¤ò¼õ¤±¤ÆÍ¢½Ð´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬Çã¤ï¤ì¡¢Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï24¡¢25Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç1700±ßÄ¶¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áÇ®´¶¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¡£