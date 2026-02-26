ラグビーリーグワンの神戸は26日、浦安戦（28日、駒沢）のメンバーを発表し、日本代表SO李承信（25）はリザーブに名を連ねた。前節は開幕から8連勝中だった埼玉を40―24で退け、8連勝で1敗を守った神戸。同じく8勝1敗の勝ち点40で首位を走る東京ベイ追撃へ、大事な一戦になる。

リーグ戦も折り返しの10戦目。初のリーグワン制覇を目指す神戸は、ここからさらに加速したい。共同主将を務めるSO李にとっても負けられない一戦になる。浦安の先発メンバーに名を連ねたのが元日本代表FB山中亮平（37）。昨季まで神戸に在籍した、李の兄貴分だ。

「自分の中ではまだ（山中さんが）D―Rocksにいる実感が湧かないくららい。自分が神戸に入団した時から本当にお世話になった先輩なので。（今回）自分はリザーブですけど、試合に出た時は（相手を）リスペクトし、しっかり成長した姿で、バトルできたらなというふうに思います」

20年9月の神戸入りから公私でお世話になった先輩が山中だった。ともに日本代表の一員として23年のW杯フランス大会に出場。思い出は尽きない。

24年12月に発売された山中の著書「それでも諦めない」（東洋館出版社刊）は、先輩のこれまでのラグビー人生や思いが凝縮された珠玉の一冊。報道陣から読んだか？と問われた李は「読んでいません」と即答し、屈託なく笑った。出番は訪れるか。敬愛する先輩との初対決にも注目だ。

◇李 承信（リ・スンシン）2001年（平13）1月13日生まれ、兵庫県神戸市出身の25歳。4歳から兵庫県RSで競技を始める。大阪朝鮮高卒業後は帝京大に進学も中退。より高いステージを目指し20年9月30日に神戸入り。代表歴はジュニアジャパン、U19日本代表。22年6月25日のウルグアイ戦で初キャップ。23年W杯フランス大会出場。日本代表キャップ29。身長1メートル76、85キロ。SO。