歌手の田原俊彦（64）が26日、都内で「2026年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」に出席した。

今年のツアーのタイトルは「DANCE with KING of IDOL 2026〜パーティーはこれからだ！〜」。7月23日から11月14日にかけて、全国18公演をまわる。田原は「今年（デビュー）47年目を迎えまして、50周年に向けて1年1年積み重ねて、つなげていきたいなと。今年は全国回ってみたいなと思っています」と意気込みを口にした。

ツアーは、今月レコーディングを終えたばかりの6月リリースの82作目のシングルを引っさげて18都市を周遊。新曲について「最高の曲ができた」と豪語する。「僕らしいと言うかファンキーな感じもするし、ブルーノ・マーズっていうか魅せる曲になると思います」とし「ミュージックビデオはこれから撮って今年もノリノリのイケイケのシングルになると思う。『パーティーはこれからだ！』にぴったりな曲になると思います」と予告した。

昨年6月発売の81枚目シングル「LIFE IS A CARNIVAL」は約32年10ヵ月ぶりにオリコン週間シングルランキングTOP10入りを果たした。「オリコンベスト10になんとか食いこんでファンの皆さんに喜んでいただけたら」と2年連続のランクインを狙い、目をぎらつかせた。

50周年に向けて世の中をハッピー＆ヘルシーにする「ダブルHプロジェクト」を実施中。この日の発表会では新たな取り組みとして、今ツアーのイオンシネマでのライブ映画上映の実施や「昭和40年男表紙＆大特集」「メディコム・トイによる愛犬バレンのキャラクター化プロジェクト」を発表。3年前に開始した、ひとり親家庭への支援活動も継続する。「交通の便とかいろんなことで足を運べない方もいると思うので、ぜひこういう機会に足を運んでみていただけたら。結構など迫力で見られると思う」とアピールした。