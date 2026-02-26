２６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との壮行試合が行われるバンテリンドームで前日練習に参加したことを速報した。

この日の番組では、空路で愛知入りし、そのまま球場へ直行した大谷がグラウンドに現れた瞬間を生中継。

午後３時８分、同番組のカメラが背番号１６の大谷の姿を捉えると、司会の石井亮次アナウンサーは「うわ〜、背番号１６番。大谷選手の姿が見えました。いや〜、びっくりした」と興奮。

コメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々村友紀子さんは「いつ、出てきたんでしょう？ びっくりしましたね」と驚き、お笑いタレント・カンニング竹山は「いや〜、すごいね。大谷選手がここから頑張ったら歩いていける場所にいるってことでしょ？」と笑顔で問いかけた。

石井アナは「（現在地の）名古屋・ＣＢＣのスタジオから車で１５分」と返答。竹山は「タクシーに乗ったら、大谷選手がいる場所に行けるってことでしょ！ すごいよね」と笑顔で口に。「普通のキャンプと一緒でアップから始めるんですね」と続けていた。