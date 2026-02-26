地元チームだけに憎しみも深いようだ。「カリフォルニアポスト」紙は２５日（日本時間２６日）、「ピート・クローアームストロング（ＰＣＡ）は最新のインタビューでドジャースファンについてのコメントを強めた」との記事を配信した。

カブスのスター選手でＷＢＣ米国代表のピート・クローアームストロング外野手（２３）は先日、シカゴのファンを「本気で野球を気にかけている街」と絶賛。返す刀でドジャースファンについて「写真を撮りに来るだけ」と切り捨てた。

これにＬＡメディアが猛反発したが、記事によれば「ＰＣＡはドジャースファンへのコメントについて釈明する機会を得た。だがその代わりに、彼は火にガソリンを注いだ」とさらに批判を重ねたという。

ロサンゼルス育ちのＰＣＡは「ファウル・テリトリー」のインタビューに、子供の頃にスタンドで「ひどい目に遭った」ことを覚えていると語った。

「ドジャースの試合によく行っていたけど、いつも調子が良いわけではなかった。ドジャースのファンは移り気だ。ジャイアンツのファンを意識不明状態に陥れたことが、子供の頃からずっと頭から離れなかった。スタンドに座っていると、嫌なことが起こる。他の球場では、いつもこんな経験ができるわけではなかった」（ＰＣＡ）

実際、２０１１年の開幕戦でジャイアンツファンのブライアン・ストウ氏がドジャースファンから残忍な暴行を受ける事件が起きていた。ＰＣＡは「自分の発言は選手や球団についてではなく、ファンベースについてだ」と主張した。

それでも記事は「しかし、問題は、それが彼が以前から主張していたことはないということだ。ＰＣＡの当初の批判は、ドジャースファンは『試合を理解するためではなく、写真を撮るために来ている』というものだ」と矛盾点を指摘した。