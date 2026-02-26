お酒好きに贈りたいクッキー缶『Sake no Ate』ワインやコーヒーにも合うつまみ味

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部とみた。新しいものが大好きだけど、食べ物に関してはブレずに末永く愛します。

撮影や友人と会うとき、実家に帰るときなど“ちょっと気のきいたお菓子”が必要になることが多々あるため、常に手土産にできそうなお菓子にはアンテナを張っています。あるとき、SNSで目に入ったのが「Chitosaji」のクッキー缶。見るからにおしゃれ！ しかも、商品名が「Sake no Ate」。「ん？ サケのアテ？」と、お酒好きに刺さるネーミング……。これは間違いないと思い、お試し！

Chitosaji クッキー缶「Sake no Ate」 3280円（税込み）

クッキー缶「Sake no Ate」（チョコミッチ5枚、ゴルゴン胡桃12枚、セミドライフルーツ入り）￥3,280

写真上から時計回りに、ぶどうと梨のセミドライフルーツ。チョコミッチクッキー、ゴルゴン胡桃クッキー。

ゴルゴン胡桃クッキーは、厚みのある一口サイズ。くるみの食感がアクセント。

“アペロのお供”として作られたクッキー缶というだけあって、「ゴルゴン胡桃クッキー」は、ゴルゴンゾーラチーズの香りとこくのある味わい、くるみの食感が他では食べたことがないと感動もの。また、一見シンプルなチョコレートクッキーの「チョコミッチ」のほうは、ほんのりチョコレートの奥深い香りでこれもよい塩梅の甘み。オリジナルの2種のクッキーと、梨とぶどうのセミドライフルーツがセットに。

「Sake no Ate」クッキー缶、ここも推せる！

●ワインにぴったりなセミドライフルーツもいっしょに味わえる

クッキー缶の真ん中には、東京で梨・ぶどう・キウィを栽培している農家「果実の相田園」のセミドライフルーツがセットされているんです。写真の奥に見えている白っぽいのが梨のセミドライフルーツ。珍しくありませんか？

●シックな黒いリボンが大人っぽいパッケージ

クッキー缶といえば、かわいらしさが売り！ のようなものが多いけれど、こちらは大人っぽさを追求されたパッケージ。サイドで結ばれた大きなリボンが印象的で、贈り物にも喜ばれそうです。

西東京市にある店舗では、お菓子だけでなく作家が作る作品やヴィンテージ雑貨なども置いているそう。営業日や時間はInstagramにお知らせされるので、お近くの人はぜひお立ち寄りを！ お菓子は、不定期で全国各地のポップアップストアなどに出店もされています。

おいしいもの帖 No.106 Sake no Ate クッキー缶 3280円（税込み）東京／おすすめシーン・贈りもの、手みやげ、お茶会、来客時のお茶うけに chitosajiオンラインショップ

https://chitosaji.thebase.in/ SHOP DATA chitosajijiccai／jiccai

住所：東京都西東京市田無町3-3-7-1001

TEL：080-3204-5527 ※店舗営業日・営業時間、入荷情報は、インスタグラム（@chitosaji）で確認を。