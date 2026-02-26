これからの予定【経済指標】
【トルコ】
貿易収支（1月）16:00
予想 N/A 前回 -93.0億ドル
【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（1月）18:00
予想 2.9% 前回 2.8%（前年比)
ユーロ圏景況感指数（2月）19:00
予想 99.5 前回 99.4
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（2月）19:00
予想 -12.2 前回 -12.2
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（1月）18:30
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.9%（前年比)
【イスラエル】
雇用統計（1月）20:00
予想 N/A 前回 3.1%（失業率)
製造業生産（12月）20:00
予想 N/A 前回 6.3%（前月比)
【メキシコ】
雇用統計（1月）21:00
予想 N/A 前回 2.39%（失業率)
【カナダ】
経常収支（2025年 第4四半期）22:30
予想 N/A 前回 -96.8億カナダドル
【米国】
新規失業保険申請件数（02/15 - 02/21）22:30
予想 N/A 前回 20.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）
予想 N/A 前回 186.9万件（継続受給者数)
※予定は変更されることがあります。
貿易収支（1月）16:00
予想 N/A 前回 -93.0億ドル
【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（1月）18:00
予想 2.9% 前回 2.8%（前年比)
ユーロ圏景況感指数（2月）19:00
予想 99.5 前回 99.4
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（2月）19:00
予想 -12.2 前回 -12.2
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（1月）18:30
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.9%（前年比)
【イスラエル】
雇用統計（1月）20:00
予想 N/A 前回 3.1%（失業率)
製造業生産（12月）20:00
予想 N/A 前回 6.3%（前月比)
【メキシコ】
雇用統計（1月）21:00
予想 N/A 前回 2.39%（失業率)
【カナダ】
経常収支（2025年 第4四半期）22:30
予想 N/A 前回 -96.8億カナダドル
【米国】
新規失業保険申請件数（02/15 - 02/21）22:30
予想 N/A 前回 20.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）
予想 N/A 前回 186.9万件（継続受給者数)
※予定は変更されることがあります。