【トルコ】

貿易収支（1月）16:00

予想 N/A 前回 -93.0億ドル



【ユーロ圏】

ユーロ圏マネーサプライM3（1月）18:00

予想 2.9% 前回 2.8%（前年比)



ユーロ圏景況感指数（2月）19:00

予想 99.5 前回 99.4



ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（2月）19:00

予想 -12.2 前回 -12.2



【南アフリカ】

生産者物価指数（PPI）（1月）18:30

予想 N/A 前回 0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 2.9%（前年比)



【イスラエル】

雇用統計（1月）20:00

予想 N/A 前回 3.1%（失業率)



製造業生産（12月）20:00

予想 N/A 前回 6.3%（前月比)



【メキシコ】

雇用統計（1月）21:00

予想 N/A 前回 2.39%（失業率)



【カナダ】

経常収支（2025年 第4四半期）22:30

予想 N/A 前回 -96.8億カナダドル



【米国】

新規失業保険申請件数（02/15 - 02/21）22:30

予想 N/A 前回 20.6万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）

予想 N/A 前回 186.9万件（継続受給者数)



※予定は変更されることがあります。

