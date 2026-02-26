【トルコ】
貿易収支（1月）16:00
予想　N/A　前回　-93.0億ドル

【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（1月）18:00
予想　2.9%　前回　2.8%（前年比)

ユーロ圏景況感指数（2月）19:00
予想　99.5 　前回　99.4

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（2月）19:00
予想　-12.2　前回　-12.2

【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（1月）18:30
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　2.9%（前年比)

【イスラエル】
雇用統計（1月）20:00
予想　N/A　前回　3.1%（失業率)

製造業生産（12月）20:00
予想　N/A　前回　6.3%（前月比)

【メキシコ】
雇用統計（1月）21:00
予想　N/A　前回　2.39%（失業率)

【カナダ】
経常収支（2025年 第4四半期）22:30
予想　N/A　前回　-96.8億カナダドル

【米国】
新規失業保険申請件数（02/15 - 02/21）22:30
予想　N/A　前回　20.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）
予想　N/A　前回　186.9万件（継続受給者数)

※予定は変更されることがあります。