テクニカルポイント ユーロポンド、中立状態、一目均衡表の雲からの抜け出し待ちに
テクニカルポイント ユーロポンド、中立状態、一目均衡表の雲からの抜け出し待ちに
0.8810 エンベロープ1%上限（10日間）
0.8769 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
0.8755 一目均衡表・雲（上限）
0.8729 100日移動平均
0.8723 10日移動平均
0.8719 一目均衡表・転換線
0.8717 現値
0.8710 一目均衡表・雲（下限）
0.8700 21日移動平均
0.8682 一目均衡表・基準線
0.8671 200日移動平均
0.8636 エンベロープ1%下限（10日間）
0.8630 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ユーロポンドは、２月中盤以降は保ち合い状態となっている。一目均衡表の雲の中に入り込んでいる。現在の雲は０．８７１０から０．８７５５に位置している。ＲＳＩ（１４日）は５２．６と中立水準５０付近での推移。まずは、雲からの抜け出しが待たれるところだ。
0.8810 エンベロープ1%上限（10日間）
0.8769 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
0.8755 一目均衡表・雲（上限）
0.8729 100日移動平均
0.8723 10日移動平均
0.8719 一目均衡表・転換線
0.8717 現値
0.8710 一目均衡表・雲（下限）
0.8700 21日移動平均
0.8682 一目均衡表・基準線
0.8671 200日移動平均
0.8636 エンベロープ1%下限（10日間）
0.8630 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ユーロポンドは、２月中盤以降は保ち合い状態となっている。一目均衡表の雲の中に入り込んでいる。現在の雲は０．８７１０から０．８７５５に位置している。ＲＳＩ（１４日）は５２．６と中立水準５０付近での推移。まずは、雲からの抜け出しが待たれるところだ。