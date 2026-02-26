テクニカルポイント　ユーロポンド、中立状態、一目均衡表の雲からの抜け出し待ちに

0.8810　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8769　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8755　一目均衡表・雲（上限）
0.8729　100日移動平均
0.8723　10日移動平均
0.8719　一目均衡表・転換線
0.8717　現値
0.8710　一目均衡表・雲（下限）
0.8700　21日移動平均
0.8682　一目均衡表・基準線
0.8671　200日移動平均
0.8636　エンベロープ1%下限（10日間）
0.8630　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ユーロポンドは、２月中盤以降は保ち合い状態となっている。一目均衡表の雲の中に入り込んでいる。現在の雲は０．８７１０から０．８７５５に位置している。ＲＳＩ（１４日）は５２．６と中立水準５０付近での推移。まずは、雲からの抜け出しが待たれるところだ。