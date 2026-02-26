テクニカルポイント ユーロポンド、中立状態、一目均衡表の雲からの抜け出し待ちに テクニカルポイント ユーロポンド、中立状態、一目均衡表の雲からの抜け出し待ちに

0.8810 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8769 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8755 一目均衡表・雲（上限）

0.8729 100日移動平均

0.8723 10日移動平均

0.8719 一目均衡表・転換線

0.8717 現値

0.8710 一目均衡表・雲（下限）

0.8700 21日移動平均

0.8682 一目均衡表・基準線

0.8671 200日移動平均

0.8636 エンベロープ1%下限（10日間）

0.8630 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ユーロポンドは、２月中盤以降は保ち合い状態となっている。一目均衡表の雲の中に入り込んでいる。現在の雲は０．８７１０から０．８７５５に位置している。ＲＳＩ（１４日）は５２．６と中立水準５０付近での推移。まずは、雲からの抜け出しが待たれるところだ。

