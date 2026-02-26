タレントの岡田美里（64）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。母の介護を振り返った。

岡田は1989年にタレントの堺正章と結婚。長女・菊乃、次女・小春をもうけたが、2001年に離婚した。03年にスポーツインストラクターの男性と再婚するも08年に離婚。22年5月、60歳で幼なじみで貿易会社を経営する2歳年上の一般男性と再婚した。

司会の黒柳徹子はさらに「山梨に移住なさいまして、お母さまの介護をなさっていたんですが、おととしにお母さまが92歳でお亡くなりになった」と伝えた。現在は東京で生活しているという。

母とは連絡を取ることはあったものの、岡田が15歳の時に父とうまくいかずに家を出ていたという。それでも母の介護を決めた理由については、「突然妹の方から“もう無理だから、美里ちゃんお願い”って言われたんです」と岡田。ある日突然母と暮らすことになったが、その際に母のパーキンソン病が判明したという。

「もう40年一緒に住んでいなかったですし、やっぱり置いていかれたみたいな葛藤みたいなものがなんとなくあって。凄く知ってるけど、知らない人みたいな感じだったんですね。突然介護で私が面倒みるっていうのも、凄く葛藤があったんですけれども」と岡田。

それでも介護経験のある知人からは「今やらなかったら絶対に後悔する」と言われ「それで私も凄く考えたんですけれども、産んでくれたことに感謝しようと思って。もうその一点だけで、“やるね”って妹に言って。それで母を引き取って一緒に」と明かした。

山梨への移住を決めた理由は車椅子でも大丈夫なバリアフリー設計の別荘があったためだという。そうして「東京を全部やめて。自分でやってた手芸のお教室とお料理のお教室もやっていたんですけれど、それも全部閉じて」移り住んだ。

葛藤はあったものの母は「ほがらかで、ニコニコしていて、凄く明るい人だったんです」という。またある時母のもとに神主が訪れ、話をしてくれたことがあり、「そこから何か人が変わったように変わって、私にも“ありがとう、ありがとう”って言うようになったんです」との変化もあったとした。

「それまでは私、母と葛藤をしながらの介護でとてもつらかったので、どういうふうに折り合いをつけようかなと思って。もう魂は別々、お母さんだと思うからぶつかりそうにイライラしたりするので、魂は別々で、この人は今自分の魂の仕上げをしているんだ、私は私の修行をしているんだって思って」と言い、「そしたら凄く気が楽になって。神主さんもそんな話をしてくださったんですね、別々ですよと。そしたらそこから母が凄く“ありがとう、ありがとう”と言うようになって」と繰り返した。

母が最後、施設に入ってからは「本当にいい感じで見送ることができて。見送って、ああ、本当に心残りないなって思いました」としみじみと話した。

母の最期については、施設を訪れる予定の日に「なんとなく、ちょっと早く行こうかな」と施設に向かって車を運転している際に容体が変化したと連絡が入り、駆け付けると「私の手だけを握って、亡くなっていったんです。老衰で」と岡田。

その後は「やっと自分の人生を生きられるようになったなあって感じたんですね」。最初はそう感じることはおかしいとも思ったが、親と仲が良かった友人も同じことを言っていたとし、「この気持ちっておかしいことじゃないんだなって思うようになりました」と続け、「でも母幸せそうに旅立ったので良かったなと思います」と穏やかな表情で語った。