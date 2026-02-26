指原莉乃、“原石”の見つけ方語る「私が＝LOVEで選んだのは…」 『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第1話が、24日にABEMAにて配信された。
【写真】KATSEYE誕生オーディションに出演していた決定メンバー3人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
番組中には、SAKURA（LE SSERAFIM）がアイドルプロデューサーでもある指原へ「原石はどうやって見つけるんですか？」と質問。指原は「実力はもちろん、それを発揮できる度胸も見る。私が＝LOVEで選んだのは、震えながら長渕剛さんを歌っていた子。目が惹かれて合格にしました」と自身の選考基準を明かした。
第1話では、応募総数約1万4000人から選ばれた2次審査に進むメンバーが発表された。『Girls planet 999』（ガルプラ）に出演していた桑原彩菜、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（日プ女子）に出演していた黒川穂香、『UNIVERSE TICKET』に出演していた大城莉瑛羅ら19人が選ばれた。
【写真】KATSEYE誕生オーディションに出演していた決定メンバー3人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
第1話では、応募総数約1万4000人から選ばれた2次審査に進むメンバーが発表された。『Girls planet 999』（ガルプラ）に出演していた桑原彩菜、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（日プ女子）に出演していた黒川穂香、『UNIVERSE TICKET』に出演していた大城莉瑛羅ら19人が選ばれた。