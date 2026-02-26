カブスの今永昇太投手（32）が26日までに更新された米メジャーリーグをテーマにしたポッドキャスト番組「ファールテリトリー（Foul Territory）」にゲスト出演。オフシーズンの強化ポイントを明かした。

24年からカブスの一員となった今永。ルーキーイヤーはリーグ3位の15勝（3敗）、防御率2.91と最高の1年目となった。

しかし2年目は“悪夢”が待っていた。防御率3.73、9勝8敗と1年目を大きく下回った。勝負のメジャー3年目のスプリング登板では球速が上がっていた。

「球速が落ちていた原因を分析しながら、自分のロスしている部分を発見して、なるべくロスをしないように投げたら球速が上がっていたので、これからも継続したい」とオフシーズンの強化ポイントを明かした。

MC陣からエネルギーロスしている具体的な部分について聞かれると「右足が地面に着いてから上半身そして指先に力を伝える際に、上半身だけで伝えようとしていた。右足を着地の瞬間から地面からの力をしっかり使って、指先までエネルギーを伝えることを意識した」と説明した。