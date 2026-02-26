「ヤクルト春季キャンプ」（２６日、浦添）

ヤクルトは沖縄・浦添市で行われていたキャンプを打ち上げた。

池山隆寛監督（６０）は、円陣を組んだチーム全員に向け「序盤、少しけが人が出ましたけど、今、現状はここにいるメンバーで今シーズンを戦う準備をしていかないといけないので、より状態とレベルを挙げられるように皆さん頑張っていってください」とあいさつ。「このキャンプが良かったのか悪かったのか、しっかり皆さんの成績でカバーしてもらえるように、よろしくお願いします」と呼びかけた。

その後、報道陣の取材に応じた指揮官は、山田やドラフト１位・松下（法大）、内山ら主力に故障離脱者が相次いでいる中でのタクトについて、「ダイヤモンド白紙で、当然、打順であったりポジションであったりっていうところを決めていかないといけない。当初からのバックアップっていうところも、まずは元気な選手でカバーしていかないといけないと思っているので。ひとつは野手の方が重点的になると思う」と言及。

開幕投手に関しては、「まだまだ状態が上がっていない投手もいうあすので、その辺もしっかり踏まえて、３月上旬には決めていきたいなと思っています」と話した。