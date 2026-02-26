【ワシントン＝坂本幸信】米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表は２５日、各国・地域に課す追加関税を米連邦最高裁判所の判決が出る前の水準に戻す考えを示唆した。

米テレビのインタビューで「継続性を確保する」と述べた。日本に対しては、日米合意で適用していた「相互関税」の１５％に戻す可能性がある。

トランプ米政権は２４日、違法判決が下った国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく相互関税などを代替するため、通商法１２２条により世界一律で１０％の追加関税を発動。この措置では判決前と比べ、税率が増減する国・地域がある。

このため、まずは１２２条に基づく税率を上限の１５％まで上げる考え。グリア氏は適用時期について、トランプ大統領が近日中に必要な文書に署名すると明らかにした。

その上で、１２２条は１５０日間限定の措置となるため、不公正な貿易慣行に制裁関税を課す通商法３０１条などを用いて高関税を維持する。税率の上限はなく、グリア氏は不公正な事例としてデジタル関連規制やコメ、水産物への補助金などを挙げた。

一方、中国に対しては従来の２０％関税から他国同様の１０％の代替関税になったが、「これまでの合意を堅持する」と説明した。今春の米中首脳会談に向け、融和的な態度を示したものとみられる。