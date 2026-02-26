TWICE（トゥワイス）が、米国有名トーク番組「ザ・トゥナイト・ショー」に出演した。米テレビ局NBCで有名司会者ジミー・ファロンが司会進行する人気番組で、24日に放送された。同番組には3年ぶりの出演となった。番組では「Strategy」の舞台を披露した。

韓国メディアのスポーツ朝鮮は26日「ヒップなスタイリングで登場したメンバーは、パワフルなパフォーマンスのステージで観客を魅了した。オンラインとオフラインを同時に熱く盛り上げた。24年12月にリリースした『Strategy』は、昨年Netflix（ネットフリックス）人気のアニメ『K−POPガールズ！デーモンハンターズ』のオリジナルサウンドトラックとして使用され、高評価された他、米ビルボード・メインチャート『ホット100』で17週連続でチャートインした。グローバル音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでは、ショー放送当日に累計再生回数が3億回に達し、現地での熱狂的な反応を示した」と報じた。

TWICEは、1月にバンクーバーから、6度目のワールドツアー「THIS IS FPR」の北米公演をスタートした。18日、20日、21日にベルモントパーク・コンサートを開いた。北米公演は、4月にオースティンまで、20地域35回行われる。

4月25、26、28日には、海外アーティストとしては初めて、MUFGスタジアム（国立競技場）でコンサートを開く。また5〜6月には欧州8地域でのコンサートを開催し、全世界43地域で78回の単独コンサートを行う。