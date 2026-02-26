千葉Jのクエンティン・ミロラ・ブラウンがフィリピン代表選出…W杯予選で“Bリーグ勢”と対戦

2月25日、B1東地区の千葉ジェッツは、クエンティン・ミロラ・ブラウンが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2」の男子フィリピン代表（FIBAランキング36位）に選出されたことを発表した。

現在25歳のミロラ・ブラウンは、208センチ111キロのセンター。今予選では1試合平均19.7分のプレータイムで7.5得点9.5リバウンドを挙げる活躍を見せ、フィリピン代表の開幕2連勝に貢献。1月23日付で負傷離脱者が発生した千葉Jに加入すると、B1リーグ戦では9試合に出場し、1試合平均15分14秒3.1得点2.7リバウンド1.1アシストを記録している。

千葉Jに加入してから間もないビッグマンではあるが、クラブ公式SNSアカウントが投稿した試合会場入りの動画が“バズる”など、長髪がトレードマークの端正なルックスも日本のファンの間では話題となっている。

なお、フィリピン代表にはミロラ・ブラウンの他にも、エージェー・エドゥ（群馬クレインサンダーズ）、ドワイト・ラモス（レバンガ北海道）ら、Bリーグに縁ある選手が多数選出されている。

そんなフィリピン代表は、26日にジョナサン・ナタイ（北海道）がいるニュージーランド代表（同25位）、3月1日にはニック・ケイ（島根スサノオマジック）がいるオーストラリア代表（同6位）と対戦予定。Bリーグ勢同士のマッチアップにも注目だ。

【動画】まるでモデル…SNSで“バズった”クエンティン・ミロラ・ブラウンの会場入りシーン