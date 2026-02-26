信州のアンジェロ・チョルが契約解除、移籍先は後日発表「皆さんは素晴らしいブースター」

信州ブレイブウォリアーズは2月26日、アンジェロ・チョルと双方合意の上、選手契約を解除したことを発表した。なお、移籍先はすでに決定しており、情報は後日移籍先クラブから公開される予定だ。

現在32歳で南スーダン出身のチョルは、206センチ102キロのパワーフォワード。2017－18シーズンに仙台89ERSでBリーグデビューを飾り、2020年からは日本国外に活躍の場を移すも、2022年からは再び日本へ。今シーズンは信州で40試合（先発16試合）に出場し、1試合平均6.8得点6.1リバウンド1.1アシストをマークしている。

退団にあたり、チョルはクラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。

「ウォリアーズファンの皆さん、自分にとってのこのチームでの時間は終わりを迎えることになりました。最初に契約した時には1カ月ぐらいの予定だったのですが、思っていたよりも長い時間このチームにいられました。

ブースターの皆さんにはとても感謝しています。いつも試合の2時間前には会場に来て応援してくれ、自分にはとても意味のある大事な存在でした。皆さんはB1・B2リーグの中でも素晴らしいブースターさんたちだと思っています。本当にありがとうございます。またいつの日か会えるのを楽しみにしています。皆さんのこと大好きです。ありがとう！」