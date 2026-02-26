その舌の位置、大丈夫？ 太り見え・老け見えの原因「スマホ二重あご」を撃退する方法
【画像で見る】舌の正しい位置。落ちていると感じたら上あごに押し上げて５秒キープ
鏡や写真に映る自分を見て、「あれ、なんだか太って見える…？」と気になったことはありませんか？ 実はこの悩み、日々の姿勢やクセが影響していることも。今回は、二重あごを予防・改善するための食事で意識したいポイントや、手軽にできる舌トレ法を紹介します。
教えてくれたのは▷森 拓郎さん
■スマホ二重あごを根本改善【かみ方編】
かみごたえがあるものを一口20〜30回かんで食べる
食事中、無意識に舌を動かして食べ物を運んでおり、これが舌のトレーニングに。かための食材を取り入れ、一口20〜30回を目安にしっかりかんでみて。
定食をチョイス
スムージーなどの液状のものや麺類、丼物は、かまずに流し込みやすいメニュー。定食なら、おかずが変わるたびに自然と一区切りが生まれ、よくかめます。
液体で流し込まない
かむのが面倒で水や汁で流し込むと、そしゃく回数が減ってしまい唾液も充分に分泌されません。まずはしっかりかんで飲み込み、あとから水を飲む習慣をつけて。
ながら食べはNG
スマホや本を見ながらの「ながら食べ」は、背中が丸まり頭が落ちるNG姿勢になりがち。あごのたるみを悪化させます。食事中は、顔を前に向けましょう。
■スマホ二重あごを根本改善【舌の位置編】
舌は上あごペタリを定位置に！
舌は上あごにペタリとくっついているのが、正しい位置。落ちていると気づいたら上あごに押し上げて5秒キープ。下記の舌出しトレーニングも効果が期待できます。
■落ち舌改善！舌出しトレーニング
1．上を向いて舌を出す
顔を上に向けて、あごから首がしっかり伸びているのを感じます。続いて、舌を上に向け、のどの奥から突き出すように伸ばします。
2．舌を左右に動かす
上を向いて舌を伸ばしたまま、ゆっくりと大きく舌を左右に動かします。舌のつけ根から動かすのがコツ。これを30往復行ないます。
＊ ＊ ＊
舌出しトレーニングをやってみると、あごの根元あたりにピキピキと効いている感覚があります。二重あごを撃退すべく、習慣にしていきます！
イラスト／早瀬あやき 編集協力／及川愛子
文＝徳永陽子