井ノ原快彦が自身のInstagramを更新し、変装なしで街に溶け込むオフショットを投稿した。

【写真】写真家・柘植美咲が撮った、井ノ原快彦の変装なしの日常ショット

■井ノ原の日常がうかがえるショットを公開

「とある日。たまプラーザのアクバルでバターチキンを。またある日。吉祥寺のスクラッチでハイボールを。またある日、車で現場に向かうも、迷いまくった挙句、諦めて居眠りしていたら素敵な景色に辿き、喜んでいる一コマ。柘植ちゃんのフィルムが現像されたので投稿しました」というコメントと共に投稿したのは、写真家・柘植美咲が井ノ原のオフをとらえたショットの数々。

黒いスエット姿でバターチキンを食べているのは（2・3枚目）は、たまプラーザのインド料理店「アクバル」での食事ショット。黒Tシャツにレザージャケット姿でハイボールが入ったグラスを持ってご満悦な表情を見せているのは（4枚目）吉祥寺のCAFE＆BARスクラッチでのショット。

そして、インナーがオレンジのベージュコートにダンガリーシャツ、サングラスを合わせたコーデのショット（1枚目）が、車で現場に向かった日のショットとなる。車の中で居眠りしている姿（5枚目）や起きて、嬉しそうな表情になっているショット（7・8枚目）、最後はバックショット（9枚目）で絞めている。

「ちなみに景色は私がスマホで撮りました」とあり、6枚目の海と夕陽のショットは井ノ原自身が撮影したもの。

SNSには「全てが絵になりますね」「いのっちオシャレ」「心がほっこりしました」といった声を見ることができる。

■写真：写真家・柘植美咲が撮った、井ノ原快彦の変装なしの日常ショット