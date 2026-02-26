TOMORROW X TOGETHERデビュー7周年を記念して名曲メドレー動画を公開「MOAのみなさんが好きな曲を選んだ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERが、動画『DAY & NIGHT Medley Live』を公開した。

■「昼と夜」をキーワードに、対照的な雰囲気の楽曲でセットリストを構成

これはデビュー日の3月4日を記念して開催されるイベント『2026 DREAM WEEK』のコンテンツのひとつ。2026年はデビュー7周年を迎え、これまでの歩みを振り返る多彩な構成が世界中のMOA（TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称）から好評を得ている。

『DAY & NIGHT Medley Live』では、その名のとおり「昼と夜」をキーワードに、対照的な雰囲気の楽曲でセットリストを構成。視聴者の目と耳を釘付けにさせた。

メドレーは、2019年3月4日に発売されたデビュー作である1stミニアルバム『The Dream Chapter : STAR』のタイトル曲「CROWN」からスタート。グループの出発点を示す曲に続いて「Wishlist」「What if I had been that PUMA」「Happy Fools (TOMORROW X TOGETHER Ver.)」「Higher Than Heaven」など明るい雰囲気の曲が続き、5人は個性的な歌声と確かな歌唱力で楽曲の魅力をさらに押し上げた。

照明が暗くなり一変した雰囲気のなか「9 and Three Quarters (Run Away)」「Anti-Romantic」「Farewell, Neverland」「Resist (Not Gonna Run Away)」「Skipping Stones」を通じてさらにリスナーを魅了。メンバーは「MOAのみなさんが好きな曲を選んだ。久しぶりに歌う曲もあり、さらに特別感があった。僕たちはこれからも共にする時間がたくさんある。今日のように楽しい気持ちで応援してほしい」と心からの思いを伝えた。

このライブでは、タイトル曲はもちろん、公演でもあまり目にする機会のなかった収録曲も披露され、グループとともに歩んできたファンにとって意味のあるプレゼントとなった。 さらにライブで再解釈された音楽は、ファンの枠を超えて隠れた名曲であることを印象付けた。

TOMORROW X TOGETHERの『2026 DREAM WEEK』は2月20日から3月4日まで開催。また、2月27日から3月1日まで、韓国ソウルのKSPO DOMEでスペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON』の開催が予定され、全公演がソールドアウトとなっている。

