小林洋行 <8742> [東証Ｓ] が2月26日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は6円(前期は5円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、将来の事業展開を総合的に勘案し、経営基盤強化のために必要な内部留保にも留意しながら、株主の皆様に対して安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針としております。 2026年３月期の配当につきましては、先行き不透明な経営環境が続くことが予想されるため、業績変動や財務状況等を踏まえ検討するとして「未定」とさせていただいておりました。当社グループは、2026年２月６日に公表しました「2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」のとおり、当第３四半期連結累計期間において、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益は、前期と比べて減益となりましたが、引き続き黒字を継続することができました。また、上記の基本方針などを総合的に勘案した結果、2026年３月期の期末配当につきましては、前期より１円増配し、１株当たり６円とさせていただきたく存じます。なお、本件につきましては、2026年６月開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

