たけびし <7510> [東証Ｐ] が2月26日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の40.2億円→42.6億円(前期は37.6億円)に6.0％上方修正し、増益率が6.9％増→13.3％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の18.2億円→20.6億円(前年同期は21.8億円)に13.1％増額し、減益率が16.4％減→5.4％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の68円→72円(前期は62円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期 通期連結業績予想につきましては、医療分野で主力の放射線がん治療装置、ＣＴ・ＭＲＩ等の診断装置が堅調に推移していることに加え、半導体デバイスビジネスがＡＩ関連向けや、インドでのインフラ機器及び車載関連向けを中心に増加する見込みです。また、販売管理費の効率的な運用にも取り組んだことから、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益ともに前回予想を上回る見通しとなったため、2025年10月23日に発表した業績予想を修正いたします。＊上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。



当社は、株主各位への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと認識し、累進配当を基本としつつ業績及び財務状況等を総合的に勘案して利益還元を行う方針であります。 これらの方針に基づき、１株当たりの期末配当を４円増配し、39円に修正いたします。 これにより、既に実施いたしました中間配当金33円と合わせ、年間配当金は１株当たり72円となる予定であります。

