スペースマーケット <4487> [東証Ｇ] が2月26日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年12月期の連結経常利益を従来予想の2.7億円→1.2億円(前期は2.3億円)に54.8％下方修正し、一転して47.3％減益見通しとなった。

なお、1-6月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025年２月26日付「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関す るお知らせ」にて、事業活動の変動（繁忙期・閑散期）に合わせた経営管理体制の適正化を 行う為の決算期の変更を発表しており、2026年３月26日開催の第12回定時株主総会におけ る承認を前提として、事業年度末を毎年12月31日より、毎年９月30日までとする変更を取 締役会にて決議しております。 決算期変更の経過期間となる第13期は、2026 年１月１日から 2026 年９月30日までの９ヵ 月の変則決算となるため、2026年２月13日に公表の12か月決算をベースとした業績予想 を、９カ月決算をベースとした数値に換算のうえ、９ヵ月間の通期業績予想数値として修正 いたします。 なお、業績予想の前提となる当社を取り巻く経済環境については、前回発表時点からの変 化はありません。

