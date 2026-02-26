26日の日経平均株価は前日比170.27円（0.29％）高の5万8753.39円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は905、値下がりは632、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を129.16円押し上げ。次いでファナック <6954>が46.46円、リクルート <6098>が46.13円、ＴＤＫ <6762>が26.32円、フジクラ <5803>が21.39円と続いた。



マイナス寄与度は131.03円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が92.25円、ダイキン <6367>が27.74円、イビデン <4062>が23.6円、住友電 <5802>が15.88円と並んだ。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位はサービス業で、以下、銀行業、海運業、情報・通信業が続いた。値下がり上位には小売業、ガラス・土石、非鉄金属が並んだ。



