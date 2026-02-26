26日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数399、値下がり銘柄数173と、値上がりが優勢だった。



個別ではＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、ＱＤレーザ<6613>がストップ高。海帆<3133>、テクノロジーズ<5248>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>は一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス<141A>、日本ファルコム<3723>、サスメド<4263>、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス<4437>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>など7銘柄は昨年来高値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、イーディーピー<7794>、フリー<4478>、ｐｌｕｓｚｅｒｏ<5132>、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>は値上がり率上位に買われた。



一方、メディア工房<3815>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、イノバセル<504A>、Ｒｅｂａｓｅ<5138>、ＢＴＭ<5247>など8銘柄が昨年来安値を更新。バリュークリエーション<9238>、ティーケーピー<3479>、プロディライト<5580>、識学<7049>、シンバイオ製薬<4582>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

