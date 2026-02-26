26日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比18.4％減の4030億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同20.8％減の3082億円だった。



個別では上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> 、ＮＥＸＴ ＪＰＸ日経 <1591> 、上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 <1358> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> など96銘柄が新高値。日経４００ダブルインバース・インデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> など16銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> が3.32％高、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> が3.29％高、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> が3.06％高と大幅な上昇。



一方、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は3.43％安、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> は3.39％安と大幅に下落した。



日経平均株価が170円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1957億5100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1770億5700万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が276億2500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が202億9800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が167億9900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が144億1500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が132億4000万円の売買代金となった。



