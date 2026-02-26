卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は26日、女子シングルスの3回戦が行われ、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）は同12位の大藤沙月（ミキハウス）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利して準々決勝進出を決めた。

■松島は韓国のベテランに敗れ8強逃す

今大会上位進出を狙う張本美は1回戦でニーナ・ミッテルハム（ドイツ）、2回戦でハナ・ゴーダ（エジプト）に勝利。一方の大藤も1回戦でリンダ・ベリストローム（スウェーデン）、2回戦でアドリアーナ・ディアス（プエルトリコ）を退けて勝ち上がり。過去戦績は張本美の3勝2敗で、昨年の「チャイナスマッシュ」以来の直接対決が実現した。

第1ゲームは序盤から互いに点を取り合う展開となったが、張本美はサービスからのバック強打を決めるなど、中盤以降に点差を離し抜け出す。ミドルを突く攻めも光り、11－7で先手を取った。

第2ゲームも張本美がミドルを効果的に狙い、大藤の強打を封じる展開に。それでも大藤は5－7からラリーを連取して中盤に追いつき、意地を見せる。しかし、張本美がバックストレートを効果的に織り交ぜて主導権を握り、11－8で取り切って王手をかけた。

第3ゲームは後のない大藤が張本美のフォア側を狙い、3－5とリードを奪う。しかし、バックの打ち合いで張本美が優位に立つと、中盤にはフォアでも得点を重ねて7－6と逆転。大藤がタイムアウトを要求する。終盤まで僅差の展開が続く中、先にマッチポイントを握ったのは張本美。最後は大藤の返球がオーバーとなり、11－9でこのゲームを取り、ストレート勝ちを収めた。

落ち着いた試合運びが光った張本美は、日本勢ではベスト8進出一番乗り。準々決勝で王曼碰（中国）と申裕斌（韓国）の勝者と対戦する。

なお、男子シングルスの3回戦で世界ランキング7位の松島輝空（木下グループ）は同13位の張禹珍（韓国）に1ー3で敗れ準々決勝進出を逃した。女子ダブルス準決勝では長粼美柚（木下アビエル神奈川）が申裕斌との国際ペアでアディナ・ディアコヌ（ルーマニア）／シャオ・マリア（スペイン）組にストレート勝ちし、決勝進出を決めている。