りくりゅうペアがお互いの頑張りにプレゼントしたいものを明かしました。

ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペアで日本勢史上初の金メダルの快挙をとげた三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。26日に所属の木下グループ本社を訪問しました。

社長からそれぞれ2000万円の報奨金が贈られたりくりゅうペア。

その使い道に2人とも「家族のために使いたい」「両親に好きな物を」とここまで支えてくれた家族へまずはプレゼントを贈りたいと話しました。

ペアを組んで7年、つかんだオリンピックの舞台での頂点にお互いにプレゼントしたいものを尋ねると、三浦選手は「シーズン中は2人とも禁酒しているけど木原選手はものすごくウイスキーが好きなのでウイスキーを贈りたい」と回答し、木原選手は「りくちゃんは化粧品が好きなので、りくちゃんと一緒に買いに行って欲しいコスメをプレゼントさせて頂ければと思います」といいますが、一拍おいて「上限はあります」と念押し。三浦選手は素直に「はい」といい返事をしました。

そして自分へのご褒美には三浦選手は「化粧品以外の物欲がないんですけど、国内旅行にあまり行ったことがないので、スケート靴を置いて国内旅行したい」とコメント。木原選手は「ボードゲームが好きなので、普段なかなか手が届かない物を買いたい」と話しました。