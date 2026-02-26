TikTokでバズリ中、純烈の弟分・モナキが記念イベント開催決定 純烈・酒井一圭も出演
純烈の弟分グループとして結成された4人組・モナキが26日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場にてメジャーデビュー記念イベントを行うこと、そしてプロデューサーでもある純烈のリーダー酒井一圭も応援に駆けつけることを発表した。イベントは4月8日に東京・池袋 サンシャインシティ噴水広場にて開催される。
【動画】“わちゃわちゃ”喜びいっぱい！純烈の弟分「モナキ」の報告
モナキは4月8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューするが、デビュー前にも関わらず、ここ数日TikTokのフォロワーが毎日5000人以上増え続け、すでに約5万5000人に到達。若い人を中心に踊ってみた動画の投稿が相次ぐなど、中毒性の高いデビュー曲は若い世代にも急速に拡がっている。
この日、誕生日を迎えた最年長のじんは「この歳で純烈弟分グループでデビューするなんて…縁とは本当に不思議なものです。同時に人生を何倍にも豊かにする魔法のようなスパイスだと思います。モナキを通してみなさんにも豊かなご縁を結べるよう、心を燃やして活動していきます！」と喜びを語った。
サカイJr.は「純烈の弟分・モナキとして、歌で元気と笑顔を届け、明日を生きるのが楽しくなる“ビタミン”のような存在を目指します。ひとりでも多くの心に寄り添えるよう、全力で挑戦していきます。応援よろしくお願いします！」と決意をにじませ、ケンケンは「デビュー前にも関わらず、純烈兄さんやSNSを通してすでにモナキに興味を持って頂けている方が増えていることを大変幸せに思っています！もっともっとたくさんの方にモナキを好きになってもらえるよう、全力で突き進んでいきます！」と意気込んだ。
おヨネは「純烈お兄さんの持つファンの方々との温かくて近い距離感を、SNS媒体を通じても感じて楽しんで頂けるようにすることを目標としています！世代を超えて愛されるようなグループになれるよう頑張っていきます！」と意欲を見せており、プロデューサーの酒井は「TikTokのみんなとダンス大会にしたらええやん。しらんけど。」と語っている。
YouTubeショートプレビューが先行配信されており、話題の歌詞も歌ネットにて先行公開されている。さらに、開催期間中に登録すると未公開写真がダウンロードでき、抽選で100人に「サイン入りステッカー」をプレゼントするPre-add＆Pre-save（配信事前登録）キャンペーンも開催される。
【動画】“わちゃわちゃ”喜びいっぱい！純烈の弟分「モナキ」の報告
モナキは4月8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューするが、デビュー前にも関わらず、ここ数日TikTokのフォロワーが毎日5000人以上増え続け、すでに約5万5000人に到達。若い人を中心に踊ってみた動画の投稿が相次ぐなど、中毒性の高いデビュー曲は若い世代にも急速に拡がっている。
サカイJr.は「純烈の弟分・モナキとして、歌で元気と笑顔を届け、明日を生きるのが楽しくなる“ビタミン”のような存在を目指します。ひとりでも多くの心に寄り添えるよう、全力で挑戦していきます。応援よろしくお願いします！」と決意をにじませ、ケンケンは「デビュー前にも関わらず、純烈兄さんやSNSを通してすでにモナキに興味を持って頂けている方が増えていることを大変幸せに思っています！もっともっとたくさんの方にモナキを好きになってもらえるよう、全力で突き進んでいきます！」と意気込んだ。
おヨネは「純烈お兄さんの持つファンの方々との温かくて近い距離感を、SNS媒体を通じても感じて楽しんで頂けるようにすることを目標としています！世代を超えて愛されるようなグループになれるよう頑張っていきます！」と意欲を見せており、プロデューサーの酒井は「TikTokのみんなとダンス大会にしたらええやん。しらんけど。」と語っている。
YouTubeショートプレビューが先行配信されており、話題の歌詞も歌ネットにて先行公開されている。さらに、開催期間中に登録すると未公開写真がダウンロードでき、抽選で100人に「サイン入りステッカー」をプレゼントするPre-add＆Pre-save（配信事前登録）キャンペーンも開催される。