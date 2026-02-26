株式会社ファミリーマートは２６日、「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、独自の「ふわうま製法」を採用した「大きなおむすび」シリーズ３種類を発売すると発表した。併せて、すでに同製法を導入している定番の手巻・直巻おむすび６種類を期間限定で具材を増量し、合計９種類のおむすびを展開する「新生、おむすびＪＡＰＡＮ。」キャンペーンを３月３日から全国のファミリーマート約１万６４００店で実施するという。

「大きなおむすび」は通常の手巻おむすびの約１・５倍というボリュームから「１個で満足したい」というニーズに応える人気シリーズです。今回は食感と美味しさをさらに追求し、半分にカットした煮たまごが入った「マヨたま肉そぼろ」のほか、２種類の具材が相性抜群の「明太子と鮭マヨネーズ」、これまでより中の具材を増やした「昆布とツナマヨネーズ」をラインアップ。さらに、定番手巻おむすび・直巻おむすびの６種類も中具を増量し、これまで以上の美味しさと満足感を届ける。

２５年２月の「おむすびアンバサダー」就任以来、おむすびの魅力を世界へ発信し続けている大谷。今回のキャンペーンでは、期待のルーキー「大きなおむすび」と、さらなる進化を遂げた「中具増量」のレギュラー陣が集結。おむすび界の“ドリームチーム”とも言える最強のラインアップで、「新生、おむすびＪＡＰＡＮ。」の幕開けを象徴する新ビジュアルおよび新ＣＭも公開された。