ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÈµÈÅÄÀµ¾°¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬»²²Ã¤Ø¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬Â³¡¹¹çÎ®¤ÇËÜÈÖ¥â¡¼¥ÉÆÍÆþ
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æµå¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÈµÈÅÄ¤Ï£²£´Æü¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¡£Á°Æü£²£µÆü¤ÏÈó¸ø³«Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¡¢ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ïºòµ¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£³£²ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¿Ê²½¤ò¼¨¤·¤¿¡££²£³Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ç¤ÏÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢º¸ÏÆÊ¢¤ÎÉé½ý¤ÇÌµÇ°¤Î¼Âà¡£º£µ¨¤Ï¥«¥Ö¥¹¤È¤Î£µÇ¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤Î£±Ç¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£À¿Ìé¤Ï¡Ö¤±¤¬¡Ê¤Î²ÄÇ½À¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ê½Ð¤Ê¤¤¤È¡Ë¸å²ù¤¬»Ä¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤ß¤ó¤Ê½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤µ®½Å¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤º¤Ã¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï£²£³Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤ÇÂç³èÌö¡£½à·è¾¡¥á¥¥·¥³Àï¤ÇÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ£³¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£±Âç²ñ£±£³ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦°ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£´Ç¯¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿±¦¸ª¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï³°Ìî¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤³¡Ê¼éÈ÷ÌÌ¡Ë¤ò°ìÈÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¡¢½çÄ´¤ËÀ©¸Â¤Ê¤¯¡ÊÎý½¬¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤âÂ³¡¹¤È¹çÎ®¤·¡¢ËÜÈÖ¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£ÎÏ¤ò·ë½¸¤µ¤»¤Æ¡¢Ï¢ÇÆ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£