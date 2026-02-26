槙野智章監督が“マテ茶”をこぼした様子を杉浦大輔コーチがSNSに投稿した

J2藤枝MYFCの指揮官に今季就任した槙野智章監督が“マテ茶”によるアクシデントに遭った。

「マテ茶は体に危険！？」と注目を集めている。

2月14日に行われたJ2・J3百年構想リーグ第2節松本山雅FC戦で2-0の白星を挙げて、今季初勝利を飾った藤枝。この試合でピッチサイドの槙野監督がお洒落なカップに入ったマテ茶をストローで飲む姿が話題となった。

ミハイロ・ペトロヴィッチ監督（名古屋グランパス）の通訳などを務め、今季から藤枝のコーチに就任した杉浦大輔氏が2月25日、自身のXに槙野監督が自身の足にマテ茶をこぼした様子の写真を投稿した。右足を抱えて悶絶する槙野監督は、苦悶（くもん）の表情を浮かべて苦しんでいた。

杉浦氏は「本日の槙野監督。熱いマテ茶こぼして悶絶w」と投稿して笑いを誘うと、SNSのファンもすかさず反応。「マテ茶は体に危険！？」「マテ野監督、さすが」「リアクションが面白すぎる」「インシデント発生」「これが原因で次節ベンチに居なかったらおもろい」と沸いていた。（FOOTBALL ZONE編集部）