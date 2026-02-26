ユニクロ、チャリティTシャツ新作3柄を発表 野球殿堂入り・栗山英樹氏ら願い込めデザイン
ユニクロは4月17日、チャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」の新コレクションを発売する。
【画像】栗山英樹氏が描いたユニクロ・チャリティTシャツ
「PEACE FOR ALL」は、「世界の平和を心から願い、アクションする」という趣旨に 賛同したコラボレーターにボランティアで協力をあおぐプロジェクト。利益の全額（1枚当たり定価の20％相当）を寄付する取り組みで、2022年の開始以来、寄付総額は28.8億円を超えている。寄付金は、UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）をはじめとする3団体へ寄付され、人道的支援活動に充てられる。
今回は新たなコラボレーターに、2023年に野球日本代表「侍ジャパン」を率いて世界一に導き、2026年に野球殿堂入りした栗山英樹氏、映画・演劇・アニメをグローバルに展開するエンターテインメント企業の東宝、ユニクロと戦略的パートナーシップを結ぶ総合化学メーカー・東レの3組が加わった。
栗山氏は、「便利な時代だからこそ直接会って話すことで、人がつながり幸せや平和に向かう 第一歩となる」というメッセージを込めて、キャッチボールのイラストを裏表両面に描いた。
東宝は、「Moments for Life その時間が、人生の宝になる。」のグループ・スローガンを、 同社の象徴的なキャラクターである「ゴジラ」とともにコラージュで表現した。
今年で創業100周年を迎える東レは、天・地・人を三つの輪で表現した創業当時の社章を主役に、素材を通して人々が豊かに暮らせる世界をつくることへの決意をTシャツに込めた。
平和への願いを込めてデザインされたTシャツは全3柄。
