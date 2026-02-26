日高屋、春の新メニュー発表 『サク旨！ごぼう揚げ』『お肉屋さんのひとくちメンチカツ』『レモンタルタルチキン』『ニラキムチ冷奴』【一覧】
「熱烈中華食堂日高屋」（運営：ハイデイ日高）は25日、春の新メニュー＆キャンペーンを発表した。
【写真多数】日高屋の新作！ 『サク旨！ごぼう揚げ』『お肉屋さんのひとくちメンチカツ』『レモンタルタルチキン』『ニラキムチ冷奴』
人気No.1の『餃子』や定番の『生姜焼き』をリニューアルする。また、『サク旨！ごぼう揚げ』『お肉屋さんのひとくちメンチカツ』『レモンタルタルチキン』『ニラキムチ冷奴』の4つの新メニューが登場する。
あわせて、『陸ハイボール』『ドラゴンハイボール』が特別価格で楽しめるキャンペーン『Wハイボール祭』を開催する。いずれも3月27日から。
■『餃子』
新しい餃子は、軽く歯切れの良い皮を使用。冷めても硬くなりにくいのが特徴で、フライドガーリックを使用することにより、生にんにくの使用を抑え、匂い残りを軽減。しっかりとした旨味がありながら食べやすさも両立し、より気軽に楽しんでもらえるよう進化する。
商品価格 税抜：273円（税込300円）
リニューアル時期：2026年3月27日（金）より
■『サク旨！ごぼう揚げ』
サクッとした衣に、シャキっとしたごぼうの食感がクセになる。スティック状でつまみやすく、シンプルにごぼうの旨味を味わうことができるおつまみ。
税抜：182円（税込200円）
■『お肉屋さんのひとくちメンチカツ』
老舗肉屋のメンチカツをイメージした食べやすい一口サイズのボール型。噛んだ瞬間に広がる旨味と、サクサク衣の軽い食感が相性抜群。
税抜：219円（税込240円）
■『レモンタルタルチキン』
ジューシーな若鶏の唐揚げに、シャキシャキの玉ねぎと爽やかなレモン風味の具沢山タルタルをトッピング。相乗効果で濃厚な旨味と爽やかさが両立、満足感がありながらさっぱりと食べることができる。
税抜：337円（税込370円）
■『ニラキムチ冷奴』
なめらかな冷奴に、香り高いニラと旨辛キムチをたっぷりトッピング。シャキッとした食感とピリッとした辛味が、あとを引く一皿。お酒のお供にも、さっぱりとした箸休めにもおすすめ。
税抜：248円（税込270円）
■『Wハイボール祭』
期間中、「陸ハイボール」を通常価格310円（税込340円）のところ、291円（税込320円）、「ドラゴンハイボール」を通常価格300円（税込330円）のところ282円（税込310円）で販売。
実施期間：2026年3月27日（金）〜4月下旬まで（予定）
対象店舗：日高屋グループ全店舗 ※一部店舗を除く
■『生姜焼き』
タレの改良を行い、フレッシュな生姜の香りを引き出した。風味豊かで生姜の香りが余韻まで持続、しっかりした味付けながら食べやすく設計。
単品：564円（税込620円）、定食：773円（税込850円）
