話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、富山県の名物を詰め込んだBB丼です。「ブラックラーメン」を彷彿とさせる見た目が食欲をかき立てます。

富山の名物ラーメン「富山ブラック」に寒ブリを加えて丼用に大胆アレンジ

富山といえば富山湾鮨。白エビ、ホタルイカ、紅ズワイガニなどなどなど。旨みあふれる魚介を使ったそれは、ただただ「旨い」のひと言だ。

さらにラーメンで言えば、富山ブラックが有名。濃口醤油に豚骨や鶏ガラなどを合わせ黒くなるまで煮詰めたスープ＆太麺＆黒胡椒というもの。

ならば！ と、「今回は海鮮の中から、富山湾の冬を代表する寒ブリとブラックの要素を組み合わせご飯にのせてみました。黒胡椒を”でかい”と（富山の方言：たくさん）かければ味が引き締まっておいしいですよ」（さとうさん）。

ブリとしょっつるの旨みを加えた餡は、焼きそばなどにかけても美味。富山の2大名物の饗宴丼、ぜひご堪能あれ！

「BB丼」レシピ

豚バラの代わりに豚コマ、しょっつるの代わりにいしるやナンプラーを使ってもおいしくできます。黒胡椒は砕いたものでなく、粉末タイプでも可です

材料（1人前）

●豚バラ肉（スライス）・・・90g

●ブリ（ひと口大に切る）・・・50g

●玉ねぎ（スライス）・・・50g

●醤油・・・20g

●昆布醤油・・・20g

●しょっつる（いしる）・・・40g

●オイスターソース・・・50g

●和風ダシ・・・150g

●黒胡椒・・・適量

●水溶き片栗粉・・・適量

作り方

1.和風ダシに醤油、昆布醤油、しょっつる、オイスターソースを加えよく合わせておく。

2.フライパンに油を引いて熱し、豚肉、玉ねぎを炒める。

3.ブリを加えて軽く炒め合わせる。

4.1を加えて中火で軽く煮る。

5.水溶き片栗粉を加えとろみをつける。

6.器にご飯をよそい、5をとろりとのせて、黒胡椒を多めに振って完成！

撮影／小島 昇、文／編集部

レシピ／さとうこうじ

ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』など、幅広くおいしいを提供する。

さとうこうじさん

※全国の自治体や商工会、あるいは個人店の皆様へ。我が町の名産品・特産品を丼にしてくれといった要望があれば、ぜひ連絡をください。このページでレシピにして発表させていただきます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号からの転載です

【画像】ブラックラーメンをどんぶりに！ ブリとしょっつるを使った富山名物丼（2枚）