東北地方の向こう3か月(3月～5月)の天候の見通しは 平均気温・降水量は？ 月別では？ 今後の東北・全国の天気を画像で 気象庁
仙台管区気象台発表
■向こう３か月の天候の見通し 東北地方 （３月～５月）
＜予報のポイント＞
・暖かい空気に覆われやすいため、向こう３か月の気温は、高いでしょう。
＜向こう３か月の平均気温・降水量＞
・平均気温（向こう３か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量 (向こう３か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■月別の天候
・東北日本海側では、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・天気は数日の周期で変わるでしょう。
■月別の平均気温・降水量
・平均気温３月
東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み
・平均気温４月
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・平均気温５月
東北日本海側：平年並みか高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み
・降水量３月
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降水量４月
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降水量５月
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
