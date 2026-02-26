「前髪が割れた日は終わった」説、データで証明される。 女性の6割が“朝の髪で気分が決まる”
「今日はもうダメかもしれない」
理由は会議でも人間関係でもなく、前髪が割れたから。
そんな“あるある”が、どうやら気のせいではなかったようだ。
株式会社コーセーが全国の20〜30代女性1,000人を対象に実施した調査によると、約6割（59.3％）が「朝、髪が整っているかどうかは1日の気分に影響する」と回答。
前髪は、メンタルだった。
________________________________________
朝の髪悩みランキング、リアルすぎる結果
まずは、朝に感じやすい髪の悩みから。
1位：乾燥・パサつき（45.8％）
2位：うねる・くせが出る（44.9％）
3位：広がる・まとまらない（38.0％）
トップ3はすべて“まとまり問題”。
寝ぐせ（29.4％）や毛先のまとまり不足（29.1％）も続くが、本質はひとつ。
思い通りにならない。
特に「乾燥・パサつき」が1位というのは象徴的だ。
ダメージ、カラー、エアコン環境……現代的ストレスが髪に集中している。
________________________________________
でも、朝にかけられる時間は平均10分
では、どれくらい時間をかけているのか。
朝の髪悩みに対処している女性（n=781）の平均時間は、
・平日：10.6分
・休日：12.0分
しかも平日は約47％が「10分未満」。
悩みは深い。
でも時間はない。
ドライヤー、アイロン、オイル、前髪微調整――
そのすべてを10分でこなしているのが現実だ。
________________________________________
約6割が「髪＝その日のコンディション」
改めて注目すべきは心理面。
「朝、髪が整っているかどうかは気分に影響する」
・とても影響する：22.7％
・やや影響する：36.6％
合計59.3％。
つまり、2人に1人以上が“前髪の出来”で1日を判断している。
服やメイク以上に、髪は“自己肯定感のスイッチ”なのかもしれない。
________________________________________
理想はサロン級。でも現実は…
「サロン帰りのような仕上がりを毎朝再現できたらいい」
→ 71.5％が「そう思う」
当然だ。
だが、
「毎朝自分で再現するのは難しい」
→ 77.5％が「そう思う」
理想は高い。
現実は厳しい。
________________________________________
再現できない理由は？
（複数回答）
・スタイリングのやり方がよく分からない（50.2％）
・ブロー／アイロン技術が足りない（47.5％）
・サロンの仕上がりを自分で再現できない（47.1％）
・朝、丁寧にセットする時間が足りない（44.0％）
まとめると、技術不足＋時間不足。
やりたい気持ちはある。
でも朝は待ってくれない。
________________________________________
だからこそ“まとまり”が最重要ワードに
シャンプー・トリートメントなどのインバスケア商品で重視するポイントは、
1位：髪がまとまりやすくなる（43.3％）
2位：コスパがよい（40.5％）
3位：ダメージケア（38.6％）
やはりここでも「まとまり」。
朝ラクにしたい。
だから夜のケアに期待する。
“前髪崩壊リスク”を前日から減らすという発想だ。
________________________________________
結論：前髪は小さい。でも影響は大きい。
今回の調査が示したのは、
・約6割が髪で気分が変わる
・朝に使える時間は約10分
・理想は高いが再現は難しい
という、リアルで少し切ない朝の風景。
前髪が割れただけで、テンションが下がる。
でも逆に言えば、髪が決まれば、それだけで少し強くなれる。
朝の10分は、意外と人生に効いているのかもしれない。
________________________________________
では、どうすれば朝は少しラクになるのか
今回の調査では、「まとまりやすさ」がケア商品選びの最重要ポイントであることが明らかになった。
朝に使える時間は平均10分前後。
その中で“技術”を磨くのはなかなか難しい。
だからこそ、「朝に頑張る」のではなく、“朝がラクになる状態を前日に仕込む” という発想が現実的なのかもしれない。
今回の調査を実施したコーセーのヘアケアブランド「スティーブンノル」では、髪の内部と外部を同時に整える“浸透型3D補修システム”を採用した新インバスシリーズを展開しており、このたび刷新。3月16日（月）より、ドラッグストア・量販店などにて発売する。
コンセプトは、「サロン帰りのような仕上がりを、自宅で目指す」。
調査でも約7割が理想とする“サロン級の仕上がり”。
そのギャップを、日々のケアで少しでも埋めようという設計だという。
ラインは悩み別に複数展開されており、乾燥・パサつき向け、くせ・うねり対策、ダメージ補修など、それぞれの悩みに対応している。
特別なテクニックがなくても、「まとまりやすい状態」に近づけることができれば、朝の10分は少しだけ穏やかになるかもしれない。
もちろん、前髪が100％割れなくなる保証はない。
でも、“朝のコンディションを整える選択肢”が増えることは、気持ちの余裕にもつながる。
前髪が整った日、少しだけ強くなれる。
その確率を上げる方法を探すことも、現代女性のリアルな朝対策のひとつと言えそうだ。
________________________________________
※本記事は、株式会社コーセー実施「女性の朝の髪に関する悩み 実態調査」（20〜30代女性1,000人対象／2025年12月実施）をもとに構成
