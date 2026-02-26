J2・藤枝MYFCでコーチを務める杉浦大輔さんは2月25日、自身のXを更新。槙野智章監督の面白い光景を公開しました。（サムネイル画像出典：杉浦大輔さん公式Xより）

J2・藤枝MYFCでコーチを務める杉浦大輔さんは2月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。槙野智章監督の面白い光景を公開したところ、一部から心配の声も挙がっています。

「ちょっと気になりました」

杉浦さんは「本日の槙野監督　熱いマテ茶こぼして悶絶w」とつづり、1枚の写真を投稿しました。試合中にマテ茶を飲む姿が話題となっていた槙野監督。そのマテ茶を足にこぼし、苦悶（くもん）の表情を浮かべています。おちゃめな一面を収めたショットですが、X上では思わぬ視点からの声が挙がることに。

ファンからは「クソワロタwww」「ちょマテよ」「これぞエンターテイナー」「選手より目立つ監督(笑)」などの声が。一方で「まずいんでない？」「『社外秘』事項ではありませんか？」「内部情報の露出はちょっと気になりました」「インシデント発生」など、ホワイトボードやメモが写っていることへの心配の声も寄せられました。

過去投稿にも「ホワイトボードが気になってしまう」の声

19日には「今、話題沸騰のマテ茶」とつづり、槙野監督のソロショットや槙野監督とヘッドコーチ・太田吉彰さんのツーショットを公開していた杉浦さん。この投稿でも、マテ茶と共にホワイトボードが写っています。ファンからは「茶葉入れ過ぎでは」や「後ろのホワイトボードが気になってしまう…」といった声が寄せられました。今後の投稿にも注目です。

(文:堀井 ユウ)