【脳トレ】「64×25」は筆算なしで解ける「秒殺テクニック」あり！ 知っているかな？
数字の裏側に隠れたルールを見抜く「脳トレ算数クイズ」！
実は筆算よりも圧倒的に早く解ける“秘密のルート”が存在します。ぱっとひらめくことができるでしょうか。
64 × 25 = □
ヒント：25を4倍すると「100」になりますよね。ということは、64を4で割ってから100をかけると……？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
「×25」を計算するときは、「4で割ってから100を掛ける」と一瞬で解くことができます。
今回の問題に当てはめてみると、次のようになります。
64 × 25
= 64 ÷ 4 × 100
= 16 × 100
= 1,600
算数には知っているだけで得をする「数字のクセ」がたくさんあります。今回の「×25は、4で割って0を2つ付けるだけ」というのも、その強力な武器の一つですね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
実は筆算よりも圧倒的に早く解ける“秘密のルート”が存在します。ぱっとひらめくことができるでしょうか。
問題：計算の答えは？次の計算の答えを、筆算を使わずに考えてみましょう。
64 × 25 = □
ヒント：25を4倍すると「100」になりますよね。ということは、64を4で割ってから100をかけると……？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：1,600正解は「1,600」でした。
▼解説
「×25」を計算するときは、「4で割ってから100を掛ける」と一瞬で解くことができます。
今回の問題に当てはめてみると、次のようになります。
64 × 25
= 64 ÷ 4 × 100
= 16 × 100
= 1,600
算数には知っているだけで得をする「数字のクセ」がたくさんあります。今回の「×25は、4で割って0を2つ付けるだけ」というのも、その強力な武器の一つですね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)